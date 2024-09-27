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Российским лыжникам продлили отстранение от международных стартов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила санкции в отношении российских спортсменов, сообщает Expressen.

Отстранение россиян от международных соревнований под эгидой FIS будет действовать как минимум до конца сезона-2024/25.

В 2022 году FIS отстранила россиян и белорусов от международных соревнований, а затем продлевала эти санкции.

Между тем, некоторые лидеры мировых лыжных гонок – в частности, норвежские спортсмены, заявляли, что скучают по соперничеству с россиянами.

FIS лыжные гонки лыжный спорт
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