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Норвежский лыжник Клебо сожалеет в связи с отсутствием россиян на стартах

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что скучает по острой конкуренции с соперниками из России.

"Конечно, неловко, что их не допускают к соревнованиям, ведь ты знаешь, что это хорошие лыжники, с которыми у тебя было много крутых поединков. Но есть внешний фон, который по-прежнему не изменился", - приводит слова Клебо Nettavisen.

"(...) я скучаю по напряженным поединкам и тому, что было", - добавил спортсмен, выразив надежду, что геополитическая обстановка изменится.

С февраля 2022 года российские лыжники находятся под санкциями и не могут выступать в международных соревнованиях.

Йоханнес Клебо лыжные гонки
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