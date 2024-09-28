Гол Овечкина не помог "Вашингтону" избежать поражения от "Коламбуса"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" уступил "Коламбусу" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 8:4 (2:2, 3:1, 3:1) в пользу "Коламбуса".

В составе хозяев счет открыл российский нападающий Александр Овечкин. Для него это первый гол в нынешнее межсезонье. В предыдущем матче – против "Нью-Джерси" - он отметился голевой передачей.

В ночь на 1 октября "Вашингтон" вновь встретится с "Коламбусом".