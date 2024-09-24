Олимпийский чемпион Коваленко уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Капитану "Вашингтона" Александру Овечкину по силам побить рекорд Уэйна Гретцки и стать самым результативным игроком в истории Национальной хоккейной лиги, считает экс-игрок ряда клубов НХЛ олимпийский чемпион-1992 Андрей Коваленко.

"Я уверен, что у него достаточно сил и возможностей этот рекорд побить. И уверен, что и партнеры по "Вашингтону" этого хотят и будут всячески помогать", - сказал Коваленко "Интерфаксу", добавив, что для достижения этой цели Овечкину достаточно будет двух лет.

"Саша никогда меньше 20 голов в сезоне не забивал за свою карьеру, это уникальный рекорд НХЛ. Поэтому все по силам. Я уверен, вся страна, да весь мир, наверное, будет праздновать этот новый рекорд", - подчеркнул собеседник агентства.

Овечкин занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ, в регулярных чемпионатах он забросил 853 шайбы. На 41 гол россиянин отстает от канадца Уэйна Гретцки.