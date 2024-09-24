Поиск

Олимпийский чемпион Коваленко уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Капитану "Вашингтона" Александру Овечкину по силам побить рекорд Уэйна Гретцки и стать самым результативным игроком в истории Национальной хоккейной лиги, считает экс-игрок ряда клубов НХЛ олимпийский чемпион-1992 Андрей Коваленко.

"Я уверен, что у него достаточно сил и возможностей этот рекорд побить. И уверен, что и партнеры по "Вашингтону" этого хотят и будут всячески помогать", - сказал Коваленко "Интерфаксу", добавив, что для достижения этой цели Овечкину достаточно будет двух лет.

"Саша никогда меньше 20 голов в сезоне не забивал за свою карьеру, это уникальный рекорд НХЛ. Поэтому все по силам. Я уверен, вся страна, да весь мир, наверное, будет праздновать этот новый рекорд", - подчеркнул собеседник агентства.

Овечкин занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ, в регулярных чемпионатах он забросил 853 шайбы. На 41 гол россиянин отстает от канадца Уэйна Гретцки.

Вашингтон НХЛ хоккей Андрей Коваленко Александр Овечкин Уэйн Гретцки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 годам по делу о наркотиках

Экс-футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 годам по делу о наркотиках

СМИ узнали о решении вручить "Золотой мяч" бразильцу Винисиусу

СМИ узнали о решении вручить "Золотой мяч" бразильцу Винисиусу

Миллиардер Дэн Фридкин купит футбольный клуб "Эвертон"

Глушенков и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России по футболу

Глушенков и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России по футболу

"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в девятом туре РПЛ

"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в девятом туре РПЛ

Ландо Норрис выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

ФИДЕ сохранила санкции в отношении россиян

ФИДЕ сохранила санкции в отношении россиян

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Зенит" обыграл "Факел" и вернул себе лидерство РПЛ

"Краснодар" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ

"Краснодар" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });