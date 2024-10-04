Хоккеист "Динамо" Слепышев приостановил действие контракта с клубом

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" объявило о решении нападающего Антона Слепышева приостановить действие контракта, сообщает пресс-служба клуба.

"По семейным обстоятельствам нападающий вынужден сосредоточиться на жизни вне хоккея", - говорится в сообщении.

Спортивный директор ХК "Динамо" Алексей Сопин отверг слухи о конфликтах и разногласиях с игроком.

Клуб выразил поддержку Слепышеву и пожелал ему скорейшего возвращения в строй.

Трехкратный обладатель Гагарина 30-летний Слепышев играет в "Динамо" с нынешнего сезона.