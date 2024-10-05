"Зенит" обыграл "Оренбург" и вернул себе лидерство в РПЛ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:0 взяли верх над "Оренбургом" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

На 61-й минуте гол с пенальти провел Густаво Мантуан.

"Зенит" набрал 26 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице. Ближайшие преследователи – "Краснодар" и "Локомотив" (по 24) – имеют по игре в запасе.

"Оренбург" занимает 14-е место, у него 7 очков. Команда провела первый матч после увольнения на этой неделе главного тренера Давида Деограсии. Обязанности наставника исполнял старший тренер Ильшат Айткулов.