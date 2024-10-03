Испанец Деограсия покинул пост главного тренера ФК "Оренбург"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Давид Деограсия отправлен в отставку с поста главного тренера "Оренбурга", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Коллектив ФК "Оренбург" благодарит специалиста за проделанную работу, желает удачи и всего самого хорошего", - говорится в сообщении.

До назначения нового главного тренера исполнять его обязанности будет старший тренер Ильшат Айткулов.

В 2023 году Деограсия возглавил академию "Оренбурга", а вскоре был назначен на пост главного тренера.

В этом сезоне "Оренбург" в первом туре РПЛ обыграл (2:0) московский "Спартак", эта победа остается единственной для команды, с учетом Кубка России.