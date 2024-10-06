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Гол и пас россиянина Миранчука принесли "Атланте" победу в матче MLS

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - "Атланта", за которую выступает полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук, со счетом 2:1 победила "Нью-Йорк Ред Буллс" в матче чемпионата американской лиги MLS.

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Оба гола "Атланты" состоялись при участии Миранчука. На 75-й минуте он реализовал пенальти, на 90+7 ассистировал Тайлеру Вольффу, который, выйдя один на один, поразил ворота соперника.

28-летний Миранчук перешел в "Атланту" из итальянской "Аталанты" прошедшим летом. В составе нового клуба он провел восемь матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Сейчас "Атланта" занимает 12-е (из 15) место в турнирной таблице, набрав в 33 матчах 37 очков. Лидирует "Интер Майами" с Лионелем Месси (71).

Алексей Миранчук Атланта США футбол
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