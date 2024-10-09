Боец Игнатьев считает, что Бивол победит Бетербиева за счет своего стиля

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Выступающий в лиге "Наше дело" российский боец Евгений Игнатьев отдает предпочтение россиянину Дмитрию Биволу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе с соотечественником Артуром Бетербиевым.

"Статистика Бетербиева говорит сама за себя. Тут и нечего добавлять. Но стиль и школа Бивола мне нравится больше, его бои лучше отложились в моей памяти. Нас ожидает историческое противостояние, в котором я буду болеть за Бивола. Считаю, что его стиль "зарешает". Бивол - красава", - сказал боец команды "Рать" Игнатьев "Интерфаксу".

Бой Бетербиева с Биволом пройдет 12 октября в Саудовской Аравии. Изначально он должен был пройти 1 июня, но сорвался из-за травмы Бетербиева.

На счету 33-летнего Бивола на профессиональном ринге 22 победы в 22 поединках (11 – нокаутом). На счету 39-летнего Бетербиева 20 досрочных побед в 20 профессиональных боях.