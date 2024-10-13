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Бивол назвал поражение от Бетербиева новым испытанием в его жизни

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Дмитрий Бивол поздравил одолевшего его соотечественника Артура Бетербиева с победой в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Бой прошел в Эр-Рияде.

СпортАртур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксуАртур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксуЧитать подробнее

"Спасибо за этот шанс, спасибо Саудовской Аравии. Я - воин. Я должен делать все великолепно. Никаких оправданий - только поздравления Артуру и его команде. Я получил время, чтобы подумать о своей дальнейшей судьбе. Конечно, я хочу реванш", - приводит слова Бивола пресс-служба Федерации бокса России.

"На самом деле у меня было какое-то умиротворение перед тем, как объявляли победителя. Я сделал работу. Где то, может быть, неидеально. Подняли руку и подняли. Я сразу же переключился. Это очередной испытание в моей жизни. Надо ехать дальше. Нет времени на разочарование", - отметил Бивол.

В свою очередь, Бетербиев посетовал, что не смог нанести Биволу сильных ударов, что, однако, не стало для него трагедией.

"Боюсь показаться высокомерным. Но хорошего сильного удара я так и не нанес. Удары были, но что-то не получилось. Это не расстраивает - главное победа", - подчеркнул Бетербиев.

Победу присудили Бетербиеву решением судей по итогам 12 раундов.

Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
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