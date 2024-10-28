Братья Миранчуки попали в расширенный состав сборной России на игры в ноябре

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу сформировал расширенный список игроков на матчи национальной команды в ноябре.

Как сообщает пресс-служба РФС, в список вошли 39 футболистов.

Вратари - Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Париж), Андрей Лунёв ("Динамо", Москва), Александр Максименко ("Спартак", Москва), Евгений Латышонок ("Зенит", Санкт-Петербург), Илья Лантратов ("Локомотив", Москва), Станислав Агкацев ("Краснодар").

Защитники - Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – "Зенит", Санкт-Петербург), Максим Осипенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Илья Самошников, Евгений Морозов (все – "Локомотив", Москва), Руслан Литвинов ("Спартак", Москва), Валентин Пальцев ("Динамо" Махачкала), Арсен Адамов ("Ахмат", Грозный), Александр Солдатенков ("Крылья Советов", Самара).

Полузащитники - Данил Глебов ("Ростов", Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – "Локомотив", Москва), Данил Пруцев ("Спартак", Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – "Краснодар"), Даниил Фомин ("Динамо", Москва), Сергей Бабкин ("Крылья Советов", Самара), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой ("Зенит", Санкт-Петербург), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный), Александр Головин ("Монако"), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", Атланта), Антон Миранчук ("Сьон").

Нападающие - Константин Тюкавин ("Динамо", Москва), Дмитрий Воробьев ("Локомотив", Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев ("Крылья Советов", Самара), Фёдор Чалов (ПАОК, Салоники).

Учебно-тренировочный сбор начнется в Краснодаре 10 ноября. Здесь же 15 ноября россияне проведут товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся в Волгограде с Сирией.