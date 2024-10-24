Поиск

Сборная России по футболу сыграет с Брунеем

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России проведут товарищескую игру с национальной командой Брунея.

"Краснодар, встречай сборную! Сыграем у вас с Брунеем!" - говорится в телеграм-канале сборной России.

Игра пройдет 15 ноября и стартует в 19:00 мск.

Ожидается, что в рамках ноябрьского сбора россияне сыграют также с Сирией.

В октябре Российскому футбольному союзу не удалось найти соперников для сборной страны.

В рейтинге ФИФА сборная России находится на 34-м месте, Бруней - на 184-й строчке.

футбол Бруней
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Футболист ЦСКА Пьянич выступил за матч сборных России и Боснии

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 39 голов

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 39 голов

"Барселона" разгромила "Баварию" в Лиге чемпионов УЕФА

"Барселона" разгромила "Баварию" в Лиге чемпионов УЕФА

Определились все пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Джокович и Медведев пропустят турнир в России, побоявшись проблем со спонсорами

Джокович и Медведев пропустят турнир в России, побоявшись проблем со спонсорами

Даниил Медведев завоевал путевку на Итоговый турнир ATP

Даниил Медведев завоевал путевку на Итоговый турнир ATP

Бразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос получил гражданство РФ

Бразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос получил гражданство РФ

Соболенко стала первой ракеткой мира

Соболенко стала первой ракеткой мира

Дарья Касаткина выиграла теннисный турнир в Китае

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });