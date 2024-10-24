Сборная России по футболу сыграет с Брунеем
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России проведут товарищескую игру с национальной командой Брунея.
"Краснодар, встречай сборную! Сыграем у вас с Брунеем!" - говорится в телеграм-канале сборной России.
Игра пройдет 15 ноября и стартует в 19:00 мск.
Ожидается, что в рамках ноябрьского сбора россияне сыграют также с Сирией.
В октябре Российскому футбольному союзу не удалось найти соперников для сборной страны.
В рейтинге ФИФА сборная России находится на 34-м месте, Бруней - на 184-й строчке.