Менеджер Скаредин в восторге от боя Магомедова и Петросяна в UFC

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Менеджер, руководитель команды "Рать" Александр Скаредин поделился впечатлениями от победы россиянина Шарабутдина Магомедова по прозвищу "Шара Буллет" над армянином Арменом Петросяном на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

"Они показали очень крутой бой, каждую минуту которого было очень интересно смотреть. А нокаут двойным бэкфистом - это что-то с чем-то", - сказал Скаредин "Интерфаксу".

"Шара Буллет продолжает свое успешное шествие по ростеру лучшей лиге мира. Он вызвал Исраиля Адесанью. Мне кажется это противостояние интересным. На протяжении карьеры Шару преследовала некая критика со стороны фанатов или других бойцов. Он дрался в поп-ММА, и говорили: "Это фигня, будет нормальный борец - привет". Потом он пришел в RCC, тоже говорили нечто подобное. Теперь он выступает в UFC, одержал победы во всех четырех боях. И в стойке удосрочил Армена Петросяна - дорого стоит. Я с большим интересом наблюдаю за путем Шары Буллета в UFC, - отметил Скаредин.

Поединок между Магомедовыи и Петросяном на турнире UFC 308 в Абу-Даби завершился нокаутом во втором раунде.

Для 30-летнего россиянина это 15-я победа в смешанных единоборствах, он остается непобежденным бойцом. В свою очередь, 32-летний Петросян потерпел четвертое поражение при девяти победах.

Бойцы представляют средний вес.