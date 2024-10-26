Россиянин Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна на турнире UFC 308
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу Шара Буллет, одержал победу над представителем Армении Арменом Петросяном на турнире UFC 308.
Поединок, прошедший в главном карде турнира, завершился нокаутом во втором раунде.
Турнир проходит в Абу-Даби.
Для 30-летнего россиянина это 15-я победа в смешанных единоборствах, он остается непобежденным бойцом. В свою очередь, 32-летний Петросян потерпел четвертое поражение при девяти победах.
Бойцы представляют средний вес.