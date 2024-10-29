Баскетболисты сборной России сыграют с Тунисом и Ливией

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по баскетболу проведет матчи с национальными командами Туниса и Ливии. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетболу.

Игры пройдут в рамках турнира "Кубок Дружбы. Россия – Африка" в Москве. Сам турнир будет проведен в рамках III Российско-Африканского Общественного Форума.

22 ноября Россия сыграет с Ливией, 24 ноября – с Тунисом. 23 ноября Ливия и Тунис сыграют между собой.