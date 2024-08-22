Матч сборной России по баскетболу отменили из-за скандала с поддельным соперником

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российская федерация баскетбола отменила встречу между сборными России и Колумбии в рамках проходящего в Перми Кубка Дружбы.

"В целях поддержания спортивного уровня соревнований и обеспечения равных условий для всех участников Российской Федерацией Баскетбола были внесены изменения в расписание Кубка Дружбы", - говорится в сообщении на сайте РФБ.

Вместо Колумбии россияне сыграют с Венесуэлой, матч состоится 25 августа.

Ранее возник скандал с участием на турнире сборной Колумбии. Игроки команды разгромно уступили пермской "Парме" (53:155), а также сборной Венесуэлы (57:108). Федерация баскетбола Колумбии вскоре заявила, что не отправляла команду на участие в Кубке Дружбы, кроме того, и не получала приглашения на турнир.