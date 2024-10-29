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СМИ сообщили о согласии тренера "Спортинга" возглавить МЮ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - "Манчестер Юнайтед", уволивший Эрика тен Хага с поста главного тренера команды, нашел замену нидерландцу в лице наставника португальского "Спортинга" Рубена Аморима.

Как сообщает Sky Sports, МЮ обратился с запросом к руководству "Спортинга", а сам Аморим ответил на предложение согласием.

39-летний Аморим возглавляет "Спортинг" с 2020 года, при нем команда по два раза выиграла чемпионат Португалии и Кубок португальской лиги, один раз – Суперкубок Португалии.

Об отставке тен Хага из МЮ было объявлено 28 октября, исполнять его обязанности пока будет Рууд ван Нистелрой. Сейчас команда занимает 14-е место в чемпионате Англии.

Манчестер Юнайтед Спортинг Рубен Аморим Рууд ван Нистелрой Эрик тен Хаг футбол
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