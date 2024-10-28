Тен Хаг покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил об отставке Эрика тен Хага с поста главного тренера команды.

"Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время работы с нами, и желаем ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении на сайте клуба.

Исполнять обязанности главного тренера МЮ будет легенда нидерландского футбола Рууд ван Нистелрой, недавно вошедший в тренерский штаб команды.

Накануне МЮ потерпел поражение от "Вест Хэма" в матче чемпионата Англии со счетом 1:2. Набрав 11 очков в девяти турах, "Манчестер Юнайтед" занимает 14-е место в таблице АПЛ.

54-летний тен Хаг возглавил МЮ летом 2022 года. Под его руководством команда по разу выиграла Кубок Англии и Кубок английской лиги. В клуб из Манчестера нидерландец трудоустроился, имея за плечами опыт успешной работы на родине в "Аяксе". Эта команда при нем трижды выиграла чемпионат Нидерландов, дважды – Кубок страны, один раз – Суперкубок.