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Победители первенства мира по боксу получат по $8 тысяч

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Призовой фонд первенства мира по боксу в Черногории составил $500 тысяч, сообщил генеральный секретарь Международной ассоциации бокса (IBA) Крис Робертс.

Победителям достанется по $8 тыс., серебряным призерам – по $4 тыс., бронзовым – по $2 тыс., четвертьфиналистам – по $1тыс.

СпортIBA оплатила расходы участникам первенства мира по боксу в ЧерногорииЧитать подробнее

В настоящее время турнир находится на четвертьфинальной стадии. Полуфиналы пройдут 31 октября, финалы – 2-3 ноября.

"Все наши действия направлены на поддержку боксеров. И наше решение о призовом фонде - очередное тому доказательство. Мы не даем невыполненных обещаний, и я горжусь тем, что IBA является ведущей организацией, которая всегда ставит интересы спортсменов на первое место. Они должны обучаться, добиваться успеха и обеспечивать свои семьи благодаря своим выступлениям. Это особенно важно для молодых спортсменов, которые находятся в одном шаге от перехода в элитную возрастную группу. Я с нетерпением жду возможности поздравить победителей", - сказал Робертс.

В первенстве мира участвуют спортсмены 17-18 лет, россияне выступают под государственной символикой РФ.

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