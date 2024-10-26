IBA оплатила расходы участникам первенства мира по боксу в Черногории

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Международная ассоциация бокса (IBA) оплатила расходы участникам первенства мира в Черногории (Будва). Об этом сообщил генеральный секретарь IBA Крис Робертс.

"Мы оплатили проживание всем странам - спортсменам, тренерам. Мы понимаем, что за год проходит большое количество событий, и не все страны способны оплатить участие. Поэтому по личной инициативе президента IBA Умара Кремлева мы это сделали, а также оказали дополнительную финансовую поддержку", - сказал Робертс "Интерфаксу".

Первенство мира будет проходить до 4 ноября.

Российские спортсмены выступают под флагом и гимном РФ.