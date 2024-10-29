Получивший в драке травму глаза боксер Двали перенес шесть операций

Чемпион Европы надеется, что ему удастся вернуться на ринг

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Дмитрий Двали заявил, что перенес уже шесть операций на глазу, поврежденному в результате драки. Однако глаз пока до сих пор не видит.

"Пока суммарно было шесть операций, прогнозов никаких нет, повторюсь. Сколько еще будет операций - непонятно. Всему свое время. Когда все закончится, я обязательно все расскажу. Просто сейчас нет никакой конкретики. Глаз не видит", - приводит слова Двали "Матч ТВ".

По словам спортсмена, настроение у него "как обычно боевое".

"Недавно посетил турнир в Москве (в рамках которого боксировал Дмитрий Кудряшов — ИФ), потихоньку выбираюсь. Спасибо, что приглашают. Мое состояние среднестабильное, лечу, езжу по больницам. Буквально в четверг вернулся из Уфы, был в клинике Мулдашева. Потихоньку лечимся, прогнозов никаких не дают. Дай бог, прорвемся", - сказал Двали, выразив надежду, что еще вернется в бокс: "Дай бог, будем в спорте, на ринге".

"Очень много людей за меня переживает, многие мне пишут до сих пор. Хочу поблагодарить всех, до сих пор не получается всем ответить. Огромное спасибо Федерации бокса России, Умару Назаровичу Кремлеву, моему родному клубу имени Виктора Петровича Агеева. Мне оказывается очень большая помощь, спасибо всем большое", - заявил Двали.

Как сообщалось, Двали вместе с товарищем стал свидетелем избиения мальчика группой и заступился за него. В результате драки получил серьезную травму глаза, накануне был прооперирован.

Двали - чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион мира-2021 среди военнослужащих.