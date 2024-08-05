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Участникам драки в Крыму предъявлены обвинения в покушении на убийство боксера

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет России предъявил обвинения в покушении на убийство чемпиона России и Европы по боксу всем участникам драки в Феодосии. Об этом говорится в заявлении СКР.

"По поручению Председателя СК России уголовное дело о хулиганстве, принятое к производству следователями Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, переквалифицировано на более тяжкий состав преступления, и девятерым жителям Феодосийского городского округа предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.

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Все девять участников массовой драки задержаны и находятся в СИЗО. Все они – граждане России, трое работали охранниками в местном клубе, остальные – разнорабочими.

Как сообщалось, Двали вместе с товарищем стал свидетелем избиения мальчика группой и заступился за него. В результате драки получил серьезную травму глаза. В интервью "Матч ТВ" Двали заявил, что готовится к операции, которая состоится на этой неделе, а насчет возвращения в бокс прогнозы дать отказался.

"Хотя бы надеюсь на восстановление зрения. С божьей помощью", — сказал Двали.

Двали - чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион мира-2021 среди военнослужащих.

бокс Дмитрий Двали
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