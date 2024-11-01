Рубен Аморим стал новым главным тренером "Манчестер Юнайтед"

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Рубена Аморима на должность главного тренера команды.

Как сообщается на сайте клуба, контракт рассчитан до июня 2027 года с опцией продления еще на год. К команде 39-летний специалист присоединится 11 ноября.

Предыдущим клубом Аморима был "Спортинг" с 2020 года, при нем команда по два раза выиграла чемпионат Португалии и Кубок португальской лиги, один раз – Суперкубок Португалии.

28 октября МЮ объявил об отставке Эрика тен Хага, исполнять его обязанности стал Рууд ван Нистелрой.