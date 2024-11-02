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"Спартак" обыграл ЦСКА в матче РПЛ с драками и удалениями

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Спартака" со счетом 2:0 выиграли у ЦСКА в московском дерби в рамках 14-го тура чемпионата России.

Встреча прошла на поле ЦСКА.

На 45-й минуте гол забил Тео Бонгонда, на 90+8 - экс-футболист ЦСКА Хесус Медина.

На 54-й минуте встречи произошла, в эпицентре конфликта оказались по несколько игроков обеих команд. В результате с поля были удалены защитник ЦСКА Виллиан Роша и защитник "Спартака" Руслан Литвинов. Кроме того, по желтой карточке получили спартаковцы Наиль Умяров и Срджан Бабич. В частности, по ходу драки Роша ударом кулаком разбил губу Бабичу.

На 84-й минуте вторую желтую карточку получил армеец Иван Обляков.

"Спартак" набрал 25 очков и, опередив ЦСКА, поднялся на пятое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на шестое место, 24 балла.

ЦСКА Спартак футбол
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