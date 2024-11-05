Поиск

Джокович снялся с Итогового турнира ATP из-за травмы

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович пропустит Итоговый турнир ATP.

В социальных сетях серб объяснил ситуацию травой и извинился перед тем, кто хотел его увидеть.

Итоговый турнир пройдет с 10 по 17 ноября в Турине.

Джокович – пятая ракетка мира. В связи с его решением сняться с турнира путевку на соревнование досрочно получил россиянин Андрей Рублев. До него из россиян на Итоговый турнир квалифицировался Даниил Медведев.

Даниил Медведев Андрей Рублев Новак Джокович теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кремлев призвал Баха извиниться за участие Хелиф в ОИ

"Краснодар" продлил контракт с Джоном Кордобой

"Краснодар" продлил контракт с Джоном Кордобой

Российский боксер Агрба завоевал чемпионский пояс IBA

Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Даниил Медведев опередил Новака Джоковича в рейтинге ATP

Даниил Медведев опередил Новака Джоковича в рейтинге ATP

Овечкин довел до 860 число своих голов в НХЛ

Лидер РПЛ "Краснодар" выиграл 11-й матч чемпионата подряд

Стартовавший с 17-й позиции Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии

Стартовавший с 17-й позиции Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии

Российская теннисистка Шнайдер выиграла турнир в Гонконге

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 35 шайб

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });