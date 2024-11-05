Джокович снялся с Итогового турнира ATP из-за травмы

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович пропустит Итоговый турнир ATP.

В социальных сетях серб объяснил ситуацию травой и извинился перед тем, кто хотел его увидеть.

Итоговый турнир пройдет с 10 по 17 ноября в Турине.

Джокович – пятая ракетка мира. В связи с его решением сняться с турнира путевку на соревнование досрочно получил россиянин Андрей Рублев. До него из россиян на Итоговый турнир квалифицировался Даниил Медведев.