Магомед Курбанов и Асланбек Козаев проведут бой 30 ноября в Екатеринбурге

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российские боксеры Магомед Курбанов и Асланбек Козаев проведут поединок 30 ноября в Екатеринбурге, их противостояние возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой будет рассчитан на 10 раундов.

Для Курбанова этот поединок станет первым после мартовского поражения в Саудовской Аравии в бою за пояс чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе с Исраилом Мадримовым из Узбекистана.

Козаев также возвращается после паузы в карьере, в последний раз опытный Козаев выходил на ринг в октябре 2022 года.

Курбанов на профессиональном ринге выиграл 25 боев (13 – нокаутом), потерпел одно поражение. На счету Козаева 35 побед (девять – досрочно), три поражения и одна ничья.