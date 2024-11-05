Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира во Франции

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил итальянца Лоренцо Сонего во втором круге турнира в Метце (Франция).

Игра завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:5 в пользу россиянина, стартовавшего в этом соревновании с данной стадии.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает девятое место, Сонего – 51-е.

Победа позволила Рублеву выйти в четвертьфинал, соперник россиянина определится позднее.

Категория турнира – ATP 250, призовой фонд – 579,3 тыс. евро.