Президент турецкого футбольного клуба получил более 3,5 лет тюрьмы за атаку на судью

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент турецкого футбольного клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа приговорен к трем годам и семи месяцам тюрьмы за нападение на арбитра во время матча чемпионата страны. Об этом сообщает Associated Press.

Также он получил условные сроки за угрозы и нарушение закона о борьбе с насилием в спорте.

В декабре 2023 года сразу после финального свистка матча против "Ризеспора" (1:1) Коджа выбежал на поле и набросился с кулаками на главного арбитра Халила Умута Мелера. Тот упал на землю, а несколько человек из окружения Коджи начали наносить удары ногами.

Как напоминает агентство, недовольство функционера, который кричал рефери, что "убьет его", вызвали удаление одного из игроков "Анкарагюджю" и отказ засчитывать гол команды.

Турецкая федерация футбола после этого на восемь дней приостановила проведение чемпионата и начала расследование в отношении Коджи и других лиц.

Сам Фарук Коджа через несколько дней принес свои извинения и ушел с поста президента клуба, но продолжал настаивать, что судья был предвзят.

Помимо Коджи сроки - от одного до пяти лет - получили еще три человека из администрации "Анкарагюджю", которые также участвовали в избиении рефери.

Сам Халил Умут Мелер получил травмы, в том числе головы.