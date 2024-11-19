Поиск

Овечкин выбыл из строя как минимум на неделю

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин пропустит в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги не менее недели. Об этом сообщает пресс-служба "Вашингтона".

39-летний спортсмен травмировал голень.

Как сообщалось, Овечкин из-за травмы не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против "Юты". Он досрочно покинул лед в третьем периоде.

Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу "Вашингтона", Овечкин оформил дубль и был признан первой звездой дня в НХЛ.

На счету Овечкина сейчас 868 голов в регулярных чемпионатах. До рекорда канадца Уэйна Гретцки остается 26 голов.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Сирией

Данил Глебов: рекорд сборной России - это хорошо, но матч с Брунеем пора забыть

Данил Глебов: рекорд сборной России - это хорошо, но матч с Брунеем пора забыть

Овечкин оформил дубль в матче с "Ютой" и получил травму

Овечкин оформил дубль в матче с "Ютой" и получил травму

Глава Минспорта РФ заявил о начале процесса сближения позиций с МОК

Глава Минспорта РФ заявил о начале процесса сближения позиций с МОК

Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ с "Вегасом"

Итальянский теннисист Синнер выиграл Итоговый турнир ATP

Джонс нокаутировал Миочича и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Майк Тайсон проиграл Джейку Полу в первом с 2005 года официальном поединке

Майк Тайсон проиграл Джейку Полу в первом с 2005 года официальном поединке

Рублев вслед за Медведевым выбыл из Итогового турнира ATP

Рублев вслед за Медведевым выбыл из Итогового турнира ATP

Сборная России по футболу с рекордным для себя счетом победила Бруней

Сборная России по футболу с рекордным для себя счетом победила Бруней
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });