Овечкин выбыл из строя как минимум на неделю

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин пропустит в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги не менее недели. Об этом сообщает пресс-служба "Вашингтона".

39-летний спортсмен травмировал голень.

Как сообщалось, Овечкин из-за травмы не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против "Юты". Он досрочно покинул лед в третьем периоде.

Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу "Вашингтона", Овечкин оформил дубль и был признан первой звездой дня в НХЛ.

На счету Овечкина сейчас 868 голов в регулярных чемпионатах. До рекорда канадца Уэйна Гретцки остается 26 голов.