Овечкин оформил дубль в матче с "Ютой" и получил травму

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин отметился двумя голами в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Юты".

Однако доиграть до окончания встречи Овечкин не смог, в третьем периоде он получил травму.

Матч завершился со счетом 6:2 (3:1, 1:1, 2:0) в пользу "Вашингтона".

Дубль 39-летнего Овечкина позволил ему довести число голов за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 26 точных бросков.