УЕФА присудил сборной Косово техническое поражение за досрочный уход с поля
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) засчитал сборной Косово техническое поражение со счетом 0:3 за поведение игроков в матче Лиги наций УЕФА против Румынии.
Кроме того, как сообщается на сайте УЕФА, Федерация футбола Косово оштрафована на 6 тысяч евро.
Игра прошла в Бухаресте 15 ноября, в компенсированное ко второму тайму время (на тот момент счет был 0:0) косовские футболисты в полном составе покинули поле. Их демарш стал реакцией на поведение румынских болельщиков, скандировавших кричалки в поддержку Сербии.
УЕФА вынес денежные штрафы и в адрес Румынской федерации футбола – в частности, "за расистское и/или дискриминационное поведение ее болельщиков". Общая сумма штрафа – 130 тысяч евро.