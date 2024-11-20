УЕФА присудил сборной Косово техническое поражение за досрочный уход с поля

Футболисты сборной Косово покидают поле во время матча Лиги наций УЕФА против Румынии Фото: АР/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) засчитал сборной Косово техническое поражение со счетом 0:3 за поведение игроков в матче Лиги наций УЕФА против Румынии.

Кроме того, как сообщается на сайте УЕФА, Федерация футбола Косово оштрафована на 6 тысяч евро.

Игра прошла в Бухаресте 15 ноября, в компенсированное ко второму тайму время (на тот момент счет был 0:0) косовские футболисты в полном составе покинули поле. Их демарш стал реакцией на поведение румынских болельщиков, скандировавших кричалки в поддержку Сербии.

УЕФА вынес денежные штрафы и в адрес Румынской федерации футбола – в частности, "за расистское и/или дискриминационное поведение ее болельщиков". Общая сумма штрафа – 130 тысяч евро.