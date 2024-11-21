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Мясников и Ковалев прошли процедуру взвешивания в преддверии боя на Ural FC 9

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец Валерий Мясников и белорус Владислав Ковалев по прозвищу "Белаз" прошли официальную процедуру взвешивания накануне боя, который пройдет в рамках международного турнира Ural FC 9 в Нижнем Новгороде.

Вес Мясникова составил 88,55 кг, а Ковалева - 88,85 кг.

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Изначально "Белаз" должен был провести реванш с другим спортсменом из России Вячеславом Василевским, но тот за несколько недель до поединка получил травму ноги.

Бой будет главным событием вечера. Поединок в промежуточном весе будет состоять из трех раундов по три минуты и пройдет по специальным правилам Ural FC (по правилам ММА только в стойке).

В со-главном событии Ural FC 9 состоится бой по правилам ММА между российскими тяжеловесами Алексеем Голубом и Иваном Романовым. Вес Голуба составил 98,15 кг, а Романова - 114,45 кг.

Также на турнире Ural FC 9 свои поединки проведут четыре бойца из Нижегородской области - Камал Гойгереев, Михаил Тимохин, Талех Гамидов и Евгений Зеленцов.

Всего в рамках турнира "Кубок Губернатора Нижегородской области" 22 ноября в ДС "Нагорный" состоятся 11 поединков, 10 из которых пройдут по правилам ММА в формате три раунда по пять минут.

ММА Вячеслав Василевский Владислав Ковалев Валерий Мясников Ural FC
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