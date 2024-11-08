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Бой Василевского с Ковалевым на турнире Ural FC 9 отменен из-за травмы

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Запланированный на 22 ноября в Нижнем Новгороде на турнире Ural FC 9 реванш между россиянином Вячеславом Василевским и белорусом Владиславом Ковалевым по прозвищу "Белаз" не состоится. Причина – травма Василевского.

"Вячеслав получил травму, из-за чего мы вынуждены отменить поединок в эти сроки. Но мы абсолютно точно не отказываемся от идеи проведения такого боя. Желаем Василевскому скорейшего выздоровления, после чего приступим к обсуждению новой даты реванша. Сейчас мы пытаемся также найти замену Ковалеву на 22 ноября", - заявил генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин, слова которого приводит пресс-служба лиги.

Первый бой Василевского и Ковалева прошел на турнире Ural FC 6 в марте в Москве. Тогда победа досталась Василевскому раздельным решением судей, но команда Ковалева подала апелляцию в Федерацию бокса России, по итогам рассмотрения которой поединок был признан несостоявшимся.

Радмир Габдуллин Владислав Ковалев Вячеслав Василевский
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