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Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "Манчестер Сити" подписал новое соглашение с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Действующий контракт с 53-летним испанцем рассчитан до лета 2025 года, новый – до лета 2027г.

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Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с 2016 года, под его руководством команда по три раза выиграла чемпионат и Суперкубок Испании, по два раза – Кубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

С Гвардиолой "Сити" стал первой командой в истории Английской премьер-лиги, набравшей 100 очков за один сезон (2017/18), и первой в английском футболе, выигравшей все четыре внутренних трофея (2018/19).

В 490 матчах с Гвардиолой "Сити" во всех турнирах одержал 353 победы. Число голов - 1200, что составляет в среднем 2,45 гола за игру.

По числу матчей во главе "Манчестер Сити" испанец занимает второе место в истории клуба. Рекорд принадлежит Лесу Макдауэллу - 587 матчей в период с 1950 по 1963 год.

Манчестер Сити футбол Англия Хосеп Гвардиола
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