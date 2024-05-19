"Манчестер Сити" стал десятикратным чемпионом Англии по футболу

Фото: Michael Regan/Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Манчестер Сити" в десятый раз в истории и в четвертый раз подряд завоевал статус чемпиона Англии по футболу.

В заключительном, 38-м туре Английской премьер-лиги футболисты "Сити" на своем поле обыграли "Вест Хэм" со счетом 3:1 и набрали 91 очко.

Второе место занял "Арсенал", победивший дома "Эвертон" (2:1). У лондонского клуба 89 очков.

На третьей строчке разместился "Ливерпуль", на своем поле взявший верх над "Вулверхэмптоном" (2:0) и набравший 82 очка.