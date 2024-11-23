Белорус Ковалев победил россиянина Мясникова на турнире Ural FC 9

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Белорусский боец Владислав Ковалев единогласным решением судей победил россиянина Валерия Мясникова в главном поединке турнира Ural FC 9 в Нижнем Новгороде.

Трехраундовый бой прошел по специальным правилам Ural FC (по правилам ММА только в стойке).

"Я вообще думал, что вырублю соперника, - поделился впечатлениями Владислав Ковалев. Перед выходом на бой моя команда говорила: "Попадешь, вырубишь". Я попадал, и его сильно болтало. Но по ходу поединка были команды, чтобы не добивал – нужно было быть внимательным, чтобы избежать старые ошибки", - приводит слова Ковалева пресс-служба Ural FC 9.

"Но скажу так… Мне противостоял сильный и опытный соперник, поэтому я очень рад этой победе. Это из области фантастики – мастер спорта по вольной борьбе выиграл у мастера спорта по боксу. Это очень приятно", - добавил спортсмен.

"А что касается следующего имени… Это Мухамед Калмыков. Где угодно, когда удобно. Я готов. Мне осталось провести 2-3 боя в России, а далее я хочу в UFC. Я не отступаю от этой цели. Я буду и вырубать, и бороть в UFC. Пусть все смеются, но это моя цель. Пусть говорят, что у меня не получится. А у меня получится", - отметил он.

Изначально Ковалев должен был провести реванш с другим спортсменом из России Вячеславом Василевским, но тот за несколько недель до поединка получил травму ноги.

"Это спортивное противостояние должно состояться. Думаю, в конце следующего года, если я раньше не уеду в UFC. А я планирую туда поехать. При этом реванш с Василевским мне интересен", - сказал Ковалев.

В со-главном событии турнира Ural FC 9 российский тяжеловес Иван Романов в поединке по правилам ММА единогласным решением судей одолел соотечественника Алексея Голуба. Несмотря на неудачный исход поединка, Голуб прямо в октагоне сделал предложение своей девушке, которая ответила согласием. В еще одном поединке главного карда Богдан Плутахин техническим нокаутом во втором раунде одолел Джонибека Кадырова из Таджикистана.