Боец Игнатьев шокирован тем, как Фигередо держал удар в проигранном Яну бою

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Боец лиги "Наше дело" и команды "Рать" Евгений Игнатьев прокомментировал победу россиянина Петра Яна над бразильцем Дейвесоном Фигередо на турнире UFC.

"Фигередо меня удивил, как он удар держит. Я в шоке был. После таких пропущенных надо падать, а он стоит и не падает. Я говорил, что Фигередо Петруху нигде не мог превзойти — что в партере, что в стойке. Я думаю, что Петруха везде его и так, и так переигрывал. Ну и выиграл бой — 50-45. Это красноречиво говорит о многом", - сказал Игнатьев "Интерфаксу".

Поединок прошел накануне в Китае, Ян победил единогласным решением судей.