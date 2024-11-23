Петр Ян победил Дейвесона Фигередо на турнире UFC

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств одержал победу над бразильцем Дейвесоном Фигередо на турнире UFC в Макао.

По итогам пяти раундов победу Яну присудили единогласным решением судей.

Поединок был главным в рамках турнира.

Теперь у 31-летнего Яна в смешанных единоборствах 18 побед при пяти поражениях. 36-летний Фигередо проиграл в четвертый раз при 24 победах и одной ничьи.

Оба спортсмена ранее владели чемпионскими поясами UFC: Ян в легчайшем весе, Фигередо – наилегчайшем.