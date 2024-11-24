Московское "Динамо" упустило победу над "Факелом" в РПЛ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Воронежский "Факел" и московское "Динамо" со счетом 1:1 завершили матч 16-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла в Воронеже.

На 26-й минуте гол забил Даниил Фомин. "Факел" ушел от поражения на 90+9 минуте, отличился Николай Гиоргобиани.

Теперь у "Динамо" 31 очко, команда занимает пятое место в турнирной таблице. Столько же баллов, но с преимуществом по дополнительным показателям, у столичного "Спартака".

"Факел" - на 14-м месте, 13 очков.