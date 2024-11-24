Поиск

Московское "Динамо" упустило победу над "Факелом" в РПЛ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Воронежский "Факел" и московское "Динамо" со счетом 1:1 завершили матч 16-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла в Воронеже.

На 26-й минуте гол забил Даниил Фомин. "Факел" ушел от поражения на 90+9 минуте, отличился Николай Гиоргобиани.

Теперь у "Динамо" 31 очко, команда занимает пятое место в турнирной таблице. Столько же баллов, но с преимуществом по дополнительным показателям, у столичного "Спартака".

"Факел" - на 14-м месте, 13 очков.

футбол Спартак РПЛ Факел Динамо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макс Ферстаппен досрочно стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"

Макс Ферстаппен досрочно стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"

Четыре гола Угальде помогли "Спартаку" разгромить "Локомотив"

Четыре гола Угальде помогли "Спартаку" разгромить "Локомотив"

"Краснодар" упустил победу над "Химками" в РПЛ

Петр Ян победил Дейвесона Фигередо на турнире UFC

ЦСКА уступил "Ростову" в чемпионате России по футболу

"Зенит" в большинстве обыграл "Оренбург" и стал лидером РПЛ

"Зенит" в большинстве обыграл "Оренбург" и стал лидером РПЛ

Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков стал председателем ВФЛА

Гол Головина помог "Монако" одолеть "Брест" в чемпионате Франции

Гол Головина помог "Монако" одолеть "Брест" в чемпионате Франции

Сборные Италии и Германии сыграют в четвертьфинале Лиги наций УЕФА

Сборные Италии и Германии сыграют в четвертьфинале Лиги наций УЕФА

Россиянин Кучеров преодолел отметку в 900 очков в НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });