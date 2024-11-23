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Четыре гола Угальде помогли "Спартаку" разгромить "Локомотив"

Манфред Угальде вышел в лидеры в списке бомбардиров чемпионата России по футболу

Четыре гола Угальде помогли "Спартаку" разгромить "Локомотив"
Манфред Угальде
Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Спартака" со счетом 5:2 разгромили "Локомотив" в московском дерби в рамках 16-го тура чемпионата России.

Главным героем встречи стал Манфред Угальде, на счету которого четыре гола. Это первый покер "Спартака" в нынешнем веке.

Три из них коста-риканский нападающий забил в первом тайме, отличившись на 10-й, 21-й и 34-й минутах.

Во втором тайме "Локомотив" восстановил интригу, на 55-й минуте гол забил Сергей Пиняев, на 63-й – Жерзино Ньямси.

На 73-й минуте Угальде вновь поразил ворота "Локомотива", на 80-й это сделал Эсекьель Барко.

Угальде вышел в лидеры списка бомбардиров чемпионата, на его счету 12 голов. На два гола отстает футболист "Локомотива" Алексей Батраков.

"Спартак" набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Локомотив" находится строчкой выше – 34 балла.

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