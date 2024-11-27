Евгений Кузнецов сыграет в Матче звезд КХЛ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Обладатель Кубка Стэнли НХЛ Евгений Кузнецов вошел в число игроков, выбранных болельщиками для участия в Матче звезд КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Выступающий сейчас за СКА форвард выйдет в составе Дивизиона Боброва, куда также вошли вратарь "Витязя" Максим Дорожко, защитник "Торпедо" Богдан Конюшков, нападающий "Спартака" Николай Голдобин.

Голосование прошло на сайте Недели звезд хоккея.

Составы других дивизионов:

Дивизион Тарасова – вратарь Даниил Исаев ("Локомотив"), защитник Игорь Ожиганов ("Динамо" Москва), нападающие Вадим Шипачев ("Динамо" Минск), Никита Гусев ("Динамо" Москва).

Дивизион Харламова - вратарь Зак Фукале ("Трактор"), защитник Егор Яковлев ("Металлург), нападающие: Максим Шабанов ("Трактор"), Стефан Да Коста ("Автомобилист").

Дивизион Чернышева - вратарь: Денис Костин ("Сибирь"), защитник Тревор Мерфи ("Сибирь"), нападающие: Рид Буше ("Авангард"), Джошуа Ливо ("Салават Юлаев", дебютант).

Матч Звезд пройдет в Новосибирске. Звездный уик-энд стартует 8 февраля – в первый игровой день болельщики увидят конкурсы Мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдет вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.