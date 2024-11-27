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Евгений Кузнецов сыграет в Матче звезд КХЛ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Обладатель Кубка Стэнли НХЛ Евгений Кузнецов вошел в число игроков, выбранных болельщиками для участия в Матче звезд КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Выступающий сейчас за СКА форвард выйдет в составе Дивизиона Боброва, куда также вошли вратарь "Витязя" Максим Дорожко, защитник "Торпедо" Богдан Конюшков, нападающий "Спартака" Николай Голдобин.

Голосование прошло на сайте Недели звезд хоккея.

СпортОбладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в СКАОбладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в СКАЧитать подробнее

Составы других дивизионов:

Дивизион Тарасова – вратарь Даниил Исаев ("Локомотив"), защитник Игорь Ожиганов ("Динамо" Москва), нападающие Вадим Шипачев ("Динамо" Минск), Никита Гусев ("Динамо" Москва).

Дивизион Харламова - вратарь Зак Фукале ("Трактор"), защитник Егор Яковлев ("Металлург), нападающие: Максим Шабанов ("Трактор"), Стефан Да Коста ("Автомобилист").

Дивизион Чернышева - вратарь: Денис Костин ("Сибирь"), защитник Тревор Мерфи ("Сибирь"), нападающие: Рид Буше ("Авангард"), Джошуа Ливо ("Салават Юлаев", дебютант).

Матч Звезд пройдет в Новосибирске. Звездный уик-энд стартует 8 февраля – в первый игровой день болельщики увидят конкурсы Мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдет вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.

хоккей КХЛ
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