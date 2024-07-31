Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в СКА

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Нападающий Евгений Кузнецов стал игроком СКА, сообщает пресс-служба петербургского хоккейного клуба.

"Соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона 2027/28", - говорится в сообщении.

32-летний Кузнецов – воспитанник челябинского "Трактора", здесь он провел карьеру в России, пока в 2014 году не перешел в клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон". Через десять лет, в 2024 году, хоккеист перешел в "Каролину".

В составе "Вашингтона" Кузнецов выиграл Кубок Стэнли, в составе сборной – дважды чемпионат мира.