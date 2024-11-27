"Спартак" проиграл "Ростову" и выбыл из Пути РПЛ Кубка России

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:2 потерпели поражение от "Ростова" в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

На 19-й минуте в составе "Ростова" отличился Егор Голенков, на 31-й – Виктор Мелехин.

На 56-й минуте спартаковец Кристофер Мартинс сократил отставание в счете.

В первом матче в Москве также победил "Ростов" (1:0).

"Ростов" вышел в полуфинал Пути РПЛ. "Спартак" выбывает в нижнюю сетку, Путь регионов, здесь противостояния состоят из одного матча.