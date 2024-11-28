Федорищев передал в правоохранительные органы сведения о коррупции в футболе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал факты, которые могут свидетельствовать о коррупции в судейском корпусе российского футбола, в правоохранительные органы, ими уже занимаются.

"Увидел заявление РПЛ, все команды собрались и приняли резолюцию о том, что все хорошо, и просили меня передать факты к ним по поводу моего заявления. Факты я передал в правоохранительные органы, ими сейчас плотно занимаются, в интересах следствия не могу их сейчас озвучивать", - написал Федорищев в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее в четверг клубы Российской премьер-лиги направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о предполагаемых коррупционных схемах в футбольном судействе.

26 ноября Федорищев, ссылаясь на неназванного функционера "Крыльев Советов", заявил о том, что самарский клуб имеет долг в размере 36 млн рублей "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола".

После заявления губернатора, по данным "Матч ТВ", два человека из финансового блока "Крыльев Советов", в том числе финансовый директор, были уволены. Оба специалиста покинули самарский клуб по соглашению сторон. Генеральный директор Вадим Андреев продолжает работу.

Ранее глава региона анонсировал проверки расходования бюджетных средств профессиональными спортивными клубами. Дотации из регионального бюджета футбольному клубу "Крылья Советов", по словам губернатора, составили более 1,5 млрд рублей.