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В РФС пообещали помочь в расследовании озвученных самарским губернатором фактов коррупции

В РФС пообещали помочь в расследовании озвученных самарским губернатором фактов коррупции
Вячеслав Федорищев
Фото: Гребенщиков Михаил/РБК/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - РФС выступил с заявлением, в котором пообещал помощь в расследовании озвученных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым фактов о коррупции в матчах "Крыльях Советов".

"Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы", - говорится в заявлении, текст которого распространила пресс-служба РФС.

"РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины", - отмечается в тексте обращения.

РФС также подчеркивает, что последовательно выступает за соблюдение правил честной игры в футболе.

"Об этом свидетельствует первое уголовное дело в истории России о договорных матчах, инициированное РФС, которое в 2022 году привело к наказанию и отстранению от футбола нескольких арбитров и футбольных функционеров", - говорится в сообщении.

В свою очередь, президент Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что РПЛ "разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе".

"Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева необходимо рассматривать со всей серьезностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола", - приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.

Ранее Федорищев, ссылаясь на неназванного функционера "Крыльев Советов", заявил о том, что самарский клуб имеет долг в размере 36 млн рублей "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола".

футбол РФС Самарская область Вячеслав Федорищев
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