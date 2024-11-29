Месси номинирован на звание футболиста года по версии ФИФА

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола опубликовала список игроков, претендующих на звание игрока года по версии ФИФА.

В него вошли следующие футболисты: Дани Карвахаль (Испания, "Реал"), Эрлинг Хооланд (Норвегия, "Манчестер Сити"), Федерико Вальверде (Уругвай, "Реал"), Флориан Вирц (Германия, "Байер"), Джуд Беллингем (Англия, "Реал"), Килиан Мбаппе (Франция, "Пари Сен-Жермен"), Ламин Ямаль (Испания, "Барселона"), Лионель Месси (Аргентина, "Интер Майами"), Родри (Испания, "Манчестер Сити"), Тони Кроос (Германия, завершил карьеру после игры в "Реале"), Винисиус Жуниур (Бразилия, "Реал").

Голосование будет проходить на сайте ФИФА до 23:59 10 декабря по центральноевропейскому времени (1:59 мск 11 декабря).