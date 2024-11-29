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Российский футбольный арбитр умер в возрасте 28 лет

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Арбитр матчей чемпионата России по футболу среди команд Второй лиги Эмир Привалов скончался на 29-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"У Эмира остались жена и двое детей. Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования семье судьи, окажет финансовую поддержку и помощь в организации похорон", - говорится в сообщении.

Причины смерти в сообщении не указываются. Между тем, по информации "Матч ТВ", причиной стало самоубийство.

Карьеру футбольного арбитра Привалов начал в 2016 году. С сезона 2021/2022 приступил к работе на матчах Второй лиги.

футбол РФС
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