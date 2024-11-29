Азербайджанский "Сабах" выиграл в первом матче под руководством Березуцкого

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Сабаха" со счетом 1:0 победили "Сабаил" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Азербайджана.

На 29-й минуте гол забил Джой-Ланс Микелс.

Этот матч стал первым для "Салаха" под руководством Василия Березуцкого. О назначении российского специалиста, который до этого работал ассистентом в различных клубах, было объявлено 25 ноября.

"Сабах" набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.