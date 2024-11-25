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Василий Березуцкий возглавил азербайджанский ФК "Сабах"

Василий Березуцкий возглавил азербайджанский ФК "Сабах"
Тренер Василий Березуцкий
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Бывший защитник ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий занял пост главного тренера "Сабаха", сообщает пресс-служба азербайджанского футбольного клуба.

С ним подписан контракт сроком на 2,5 года.

Предыдущим местом работы Березуцкого был китайский "Шанхай Шэньхуа", где он был помощником главного тренера Леонида Слуцкого. Ему же помогал в нидерландском "Витессе". Также работал в тренерских штабах ЦСКА, "Краснодара".

Будучи футболистами, с 2002 по 2018 годы братья Василий и Алексей Березуцкие выиграли с ЦСКА 6 чемпионатов России, 7 Кубков России, 5 Суперкубков России и Кубок УЕФА.

Что касается "Сабаха", в чемпионате Азербайджана команда сейчас занимает пятое место, набрав в 14 матчах 19 очков. При этом в турнире команда не выигрывала семь матчей (пять ничьих, два поражения).

ЦСКА футбол Василий Березуцкий Леонид Слуцкий Азербайджан Сабах
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