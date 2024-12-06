Месси признан самым ценным игроком в MLS

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий "Интер Майами" аргентинец Лионель Месси признан самым ценным футболистом сезона в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS), сообщается на сайте турнира.

В прошедшем сезоне 37-летний спортсмен забил 20 голов и сделал результативных передач. При этом он сыграл всего в 19 матчах, проведя на поле 1485 минут.

"Интер Майами" вышел в плей-офф с первого места в Восточной конференции. Однако команда вылетела уже в первом раунде, проиграв серию "Атланте", за которую выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Контракт Месси с клубом MLS рассчитан до декабря 2025 года.